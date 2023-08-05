Украинские власти относятся к своему государству как к ресурсам в игре, следует из сегодняшнего заявления советника врио руководителя ДНР Яна Гагина.
По словам советника Дениса Пушилина, киевский режим не жалеет ни человеческие жизни, ни природные ресурсы, ни промышленную отрасль, пишет РИА Новости.
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