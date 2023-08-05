Советник врио руководителя ДНР Гагин: киевский режим относится к своему государству как к ресурсам в игре

0:21 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские власти относятся к своему государству как к ресурсам в игре, следует из сегодняшнего заявления советника врио руководителя ДНР Яна Гагина.

Фото: u-f.ru

По словам советника Дениса Пушилина, киевский режим не жалеет ни человеческие жизни, ни природные ресурсы, ни промышленную отрасль, пишет РИА Новости.