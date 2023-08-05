Армия РФ, вне всяких сомнений, разгромит все войска ВСУ и освободит Одессу, следует из заявления бывшего американского разведчика Скотта Риттера.
Экс-разведчик ВС США акцентировал внимание на весьма опасной игре, которую ведёт в настоящее время киевский режим. По словам Риттера, бойцы ВС РФ вынужденно пойдут на освобождение Одессы в том случае, если укронацисты будут "долго тянуть", отказываясь от мирного разрешения конфликта.
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