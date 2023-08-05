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Экс-разведчик ВС США Риттер: армия РФ освободит Одессу после ликвидации ВСУ

Силовые структуры

Армия РФ, вне всяких сомнений, разгромит все войска ВСУ и освободит Одессу, следует из заявления бывшего американского разведчика Скотта Риттера.

Экс-разведчик ВС США Риттер: армия РФ освободит Одессу после ликвидации ВСУ
Фото: el.gr

Экс-разведчик ВС США акцентировал внимание на весьма опасной игре, которую ведёт в настоящее время киевский режим. По словам Риттера, бойцы ВС РФ вынужденно пойдут на освобождение Одессы в том случае, если укронацисты будут "долго тянуть", отказываясь от мирного разрешения конфликта.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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