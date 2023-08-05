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Армия РФ взяла очередной опорный пункт на Донецком направлении: боевики ВСУ сбежали

Силовые структуры

Российским подразделениям успешно удалось взять очередной опорный пункт боевиков ВСУ, располагавшийся под населённым пунктом Красногоровка на Донецком направлении.

Армия РФ взяла очередной опорный пункт на Донецком направлении: боевики ВСУ сбежали
Фото: ngu.gov.ua

Укрепрайон киевского режима был зачищен штурмовиками армии РФ, и укронацисты покинули занимаемые позиции, сообщает военкор Лисицын.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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