Российским подразделениям успешно удалось взять очередной опорный пункт боевиков ВСУ, располагавшийся под населённым пунктом Красногоровка на Донецком направлении.
Укрепрайон киевского режима был зачищен штурмовиками армии РФ, и укронацисты покинули занимаемые позиции, сообщает военкор Лисицын.
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