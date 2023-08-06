Военный эксперт Владислав Шурыгин прокомментировал слова генерал-лейтенанта армии России Константина Пуликовского о необходимости ликвидации нынешних руководителей киевского режима. Аналитик в своём Telegram-канале поддержал офицера и заявил, что полностью с ним согласен.
По мнению Шурыгина, необходима методичная и беспощадная охота на киевское военно-политическое руководство, так как оно, встав на путь террора, лишило себя легитимности и гуманного отношения.
"Для нас они теперь просто бандиты. И они должны быть уничтожены. Как когда-то Дудаев, как когда-то Масхадов, как Басаев, как Яндарбиев. Только так!" — заключил эксперт.
Напомним, ранее бывший командующий группировкой федеральных сил в Чечне Пуликовский заявил, что неизбежно настанет момент, когда президент России скажет, что нынешние лидеры киевского режима будут ликвидированы, как и лидеры чеченских бандформирований.
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Неизбежно настанет момент, когда президент России Владимир Путин скажет, что нынешние лидеры киевского режима будут ликвидированы, как и лидеры чеченских бандформирований.