Лидеры государств НАТО вынудили лидера киевского режима Владимира Зеленского в очередной раз отправить на убой батальоны боевиков ВСУ, следует из заявления бывшего американского разведчика Скотта Риттера.
По словам военнослужащего из США, укронацисты вынуждены были продолжить массовые бронетанковые штурмы по приказу альянса.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Народный артист РФ Юрий Назаров считает, что Ада Роговцева потеряла ясность ума.