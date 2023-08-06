Экс-разведчик ВС США Риттер: Зеленский обрёк бронетанковые подразделения ВСУ на убой из-за НАТО

Лидеры государств НАТО вынудили лидера киевского режима Владимира Зеленского в очередной раз отправить на убой батальоны боевиков ВСУ, следует из заявления бывшего американского разведчика Скотта Риттера.

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По словам военнослужащего из США, укронацисты вынуждены были продолжить массовые бронетанковые штурмы по приказу альянса.