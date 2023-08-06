Сенатор США Салливан: американцы встревожены военно-морскими учениями РФ и КНР вблизи Аляски

0:21 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Граждане Соединённых Штатов всерьёз встревожены военно-морскими учениями, проведёнными недалеко от Аляски Россией и Китаем.

Фото: Википедия

Корреспонденты Fox News пишут об этом со ссылкой на комментарии американского сенатора Дэна Салливана. Политик назвал "российско-китайскую операцию" беспрецедентной по масштабам.