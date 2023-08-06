Граждане Соединённых Штатов всерьёз встревожены военно-морскими учениями, проведёнными недалеко от Аляски Россией и Китаем.
Корреспонденты Fox News пишут об этом со ссылкой на комментарии американского сенатора Дэна Салливана. Политик назвал "российско-китайскую операцию" беспрецедентной по масштабам.
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