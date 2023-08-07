WarGonzo: Армия РФ серьёзно подвинула боевиков ВСУ на Запорожском направлении

0:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия серьёзно подвинула укронацистов в северо-восточном направлении от населённого пункта Работино на Запорожском направлении.

Фото: скрин Ютуб

По информации Телеграм-канала WarGonzo, бойцы ВС РФ прошли вглубь не менее чем на полтора километра. Под мощные обстрелы попали позиции киевского режима в Щербаках, Степногорске, Малых Щербаках и Пятихатках.