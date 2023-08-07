Российская армия серьёзно подвинула укронацистов в северо-восточном направлении от населённого пункта Работино на Запорожском направлении.
По информации Телеграм-канала WarGonzo, бойцы ВС РФ прошли вглубь не менее чем на полтора километра. Под мощные обстрелы попали позиции киевского режима в Щербаках, Степногорске, Малых Щербаках и Пятихатках.
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