Бои на Запорожском направлении: ВСУ нарвались на мины и отступили

0:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Укронацисты возобновили "мясные штурмы" под населённым пунктом Работино на Запорожском направлении.

Фото: скрин Ютуб

В ходе ожесточённых боевых действий боевики киевского режима вновь нарвались на мины российской армии и в итоге вынуждены были отступить, сообщает военкор Лисицын.