Укронацисты возобновили "мясные штурмы" под населённым пунктом Работино на Запорожском направлении.
В ходе ожесточённых боевых действий боевики киевского режима вновь нарвались на мины российской армии и в итоге вынуждены были отступить, сообщает военкор Лисицын.
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Западные правительства выразили шок из-за ракетных ударов армии России по объектам ВСУ в Одессе, сообщает American Conservative.