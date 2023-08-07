МО РФ: на херсонском направлении ликвидировано до 20 военных ВСУ за сутки

Российская армия уничтожила порядка 20-и солдат ВСУ за сутки: потери отмечены на херсонском направлении. Более того, ликвидированы две гаубицы Д-30, сообщает официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, 3 автомобиля, а также 2 гаубицы Д-30".

Напомним, ранее начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов сообщил об удачном упразднении нескольких территориально важных пунктов ВСУ. К ним относятся: пункт временной дислокации боевиков в районе Угледара, скопление живой силы в районе Углесборочной, пункт управления БПЛА ВСУ восточнее Макаровки.