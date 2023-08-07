Российский политолог, аналитик, историк и бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания "Военное дело", прокомментировал вероятность истощения ресурсов России.

По мнению эксперта, текущий режим ведения спецоперации на Украине позволяет рассчитывать на то, что российских ресурсов хватит навсегда.

"Даже если на место Украины пришлют Польшу и так далее. Напомню, по итогам этого года Путин обещает двухпроцентный рост. Поскольку он опирается на данные правительства, а российское правительство всегда очень осторожно и перестраховывается в своих прогнозах, то смело можно ожидать и трехпроцентного роста.

Экономика в росте, причем во время санкций, активных боевых действий, создания дополнительных армейских корпусов для блокирования угроз со стороны Прибалтики и Финляндии, а также активной военной деятельности в поддержку Китая на Тихом океане. Это свидетельствует о том, что в таком режиме, как сейчас, мы можем существовать вечно", — заявил Ищенко.