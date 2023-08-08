Западное мнение о том, что именно специальная военная операция России спровоцировала расширение альянса НАТО, как минимум, ошибочное.
Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.
"Хочу напомнить, что никакой спецоперации еще и в помине не было, а в НАТО были приняты Польша, Чехия, Венгрия, Румыния, Словакия, Болгария, вся Прибалтика и далее по тексту. Я уверен, что вопрос принятия Финляндии был лишь вопросом времени, а не принципов", — цитирует обозревателя "Военное дело".
По его словам, Вашингтону даже не надо было принимать финнов в НАТО, так как они фактически уже давно прекратили соблюдать нейтралитет и заняли русофобскую позицию. И размещение на территории Финляндии структур НАТО или военных США было делом лёгких переговоров.
А Украина сама добровольно была готова отдать территории под базы. Поэтому её вообще принимать в альянс никто не собирался и не собирается, подытожил Ищенко.
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