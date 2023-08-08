Ищенко: вступление Финляндии в НАТО было принято задолго до спецоперации

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Западное мнение о том, что именно специальная военная операция России спровоцировала расширение альянса НАТО, как минимум, ошибочное.

Фото: Правда.Ру

Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

"Хочу напомнить, что никакой спецоперации еще и в помине не было, а в НАТО были приняты Польша, Чехия, Венгрия, Румыния, Словакия, Болгария, вся Прибалтика и далее по тексту. Я уверен, что вопрос принятия Финляндии был лишь вопросом времени, а не принципов", — цитирует обозревателя "Военное дело".

По его словам, Вашингтону даже не надо было принимать финнов в НАТО, так как они фактически уже давно прекратили соблюдать нейтралитет и заняли русофобскую позицию. И размещение на территории Финляндии структур НАТО или военных США было делом лёгких переговоров.

А Украина сама добровольно была готова отдать территории под базы. Поэтому её вообще принимать в альянс никто не собирался и не собирается, подытожил Ищенко.