Бывший разведчик США: мы не сталкивались с тем, что делает Россия на Украине

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы США никогда не сталкивалась с тем, что происходит сегодня на Украине.

Фото: el.gr

Об этом сообщил экс-разведчик американской армии Скотт Риттер.

Он раскритиковал слова бывшего главу объединенными силами НАТО в Афганистане и Ираке, Дэвида Петреуса, который сказал, что США могли бы использовать ковровые бомбардировки на минных полях, а потом пройти по ним "бульдозерами" при авиаподдержке.

"Вы говорите о ковровой бомбардировке, но когда в последний раз мы подвергали ковровым бомбардировкам что-либо, генерал?" — на YouTube-канале Judging Freedom спросил Риттер.

Вашингтон использовал ковровые бомбардировке при военных действиях в Персидском заливе, но даже по минным полям армия США промахнулась, отметил эксперт. А у ВС РФ есть системы ПВО, с которыми американцы никогда не сталкивались.

Также экс-разведчик сомневается в заявлениях главы ЦРУ Уильяма Бернса об успехах разведки США в России.