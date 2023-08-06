Вооружённые силы США никогда не сталкивалась с тем, что происходит сегодня на Украине.
Об этом сообщил экс-разведчик американской армии Скотт Риттер.
Он раскритиковал слова бывшего главу объединенными силами НАТО в Афганистане и Ираке, Дэвида Петреуса, который сказал, что США могли бы использовать ковровые бомбардировки на минных полях, а потом пройти по ним "бульдозерами" при авиаподдержке.
"Вы говорите о ковровой бомбардировке, но когда в последний раз мы подвергали ковровым бомбардировкам что-либо, генерал?" — на YouTube-канале Judging Freedom спросил Риттер.
Вашингтон использовал ковровые бомбардировке при военных действиях в Персидском заливе, но даже по минным полям армия США промахнулась, отметил эксперт. А у ВС РФ есть системы ПВО, с которыми американцы никогда не сталкивались.
Также экс-разведчик сомневается в заявлениях главы ЦРУ Уильяма Бернса об успехах разведки США в России.
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