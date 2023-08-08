Российские штурмовые отряды смогли занять выгодные позиции на Купянском направлении, неподалёку от населённого пункта Ольшаны Харьковской области. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.
"На купянском направлении штурмовые отряды "Западной" группировки войск в ходе наступательных действий на широком фронте заняли более выгодные позиции в районе населенного пункта Ольшаны Харьковской области", — сообщили представители ведомства.
Ранее в Минобороны рассказали, что на Купянском направлении была пресечена попытка произвести ротацию украинскими военными силами группировки "Запад". Российские артиллеристы не позволили ВСУ перебросить резервы в этом районе.
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