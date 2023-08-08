Для прекращения ударов по территории Белгородской области со стороны боевиков Украины надо освободить Харьков.
Об этом сообщил экс-депутат харьковского городского совета Константин Кеворкян.
Он отметил, что российским войскам нужно идти вдоль течения рек с севера. Наступая с Купянска, ВС РФ сталкиваются с двумя водными преградами — реками Северский Донец и Оскол, из-за чего трудно реализовать прорывы.
"Если у командования РФ есть стратегический замысел по окружению либо взятию Харькова, то он должен опираться именно на этот опыт", — цитирует URA. RU обозревателя
Сейчас же действия армии РФ носят тактический характер: сковываются резервы украинских сил и не допускаются их переброски на Запорожский фронт, отметил Кеворкян. Он подчеркнул, что вокруг Белгородской области необходимо создать "зону безопасности" в 30-40 км от границы.
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