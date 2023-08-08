Экс-депутат: ключ к освобождению Харькова — наступление ВС РФ вдоль рек

Для прекращения ударов по территории Белгородской области со стороны боевиков Украины надо освободить Харьков.

Фото: https://news-kharkov.ru/society/2022/10/11/21055.html

Об этом сообщил экс-депутат харьковского городского совета Константин Кеворкян.

Он отметил, что российским войскам нужно идти вдоль течения рек с севера. Наступая с Купянска, ВС РФ сталкиваются с двумя водными преградами — реками Северский Донец и Оскол, из-за чего трудно реализовать прорывы.

"Если у командования РФ есть стратегический замысел по окружению либо взятию Харькова, то он должен опираться именно на этот опыт", — цитирует URA. RU обозревателя

Сейчас же действия армии РФ носят тактический характер: сковываются резервы украинских сил и не допускаются их переброски на Запорожский фронт, отметил Кеворкян. Он подчеркнул, что вокруг Белгородской области необходимо создать "зону безопасности" в 30-40 км от границы.