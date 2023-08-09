Киев бессилен на поле боя и прибегает к атакам дронами.
Об этом сообщил эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян.
Обнаружить морские беспилотники можно при помощи вертолётов, входящих в состав авиации БДК. Но необходимо усилить бдительность. Стандартные пушки на борту кораблей ВМФ России бьют на 25 км, а морские беспилотники тихоходны и прекрасно заметны, отметил эксперт.
"Дроны могут выпускаться под прикрытием гражданских судов и со стороны Одессы, Очакова, Черноморска и грузинского побережья силами, которые не подчиняются правительству Грузии. Это силы, которые работают в тандеме с украинскими спецслужбами и курируются Британией", — рассказал в интервью изданию "Украина.ру" обозреватель.
Украина ничего не может сделать на поле боя, и смещают фокус общественного внимания на Западе терактами, подытожил эксперт.
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