Ераносян: российские корабли уничтожают украинские морские дроны

Киев бессилен на поле боя и прибегает к атакам дронами.

Фото: Telegram: Флот наизнанку

Об этом сообщил эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян.

Обнаружить морские беспилотники можно при помощи вертолётов, входящих в состав авиации БДК. Но необходимо усилить бдительность. Стандартные пушки на борту кораблей ВМФ России бьют на 25 км, а морские беспилотники тихоходны и прекрасно заметны, отметил эксперт.

"Дроны могут выпускаться под прикрытием гражданских судов и со стороны Одессы, Очакова, Черноморска и грузинского побережья силами, которые не подчиняются правительству Грузии. Это силы, которые работают в тандеме с украинскими спецслужбами и курируются Британией", — рассказал в интервью изданию "Украина.ру" обозреватель.

Украина ничего не может сделать на поле боя, и смещают фокус общественного внимания на Западе терактами, подытожил эксперт.