Жители Харьковской области обнаружили свежие захоронения в районе населённого пункта Синьковка. На некоторых могилах присутствует символика Украины. Об этом сообщил подполковник Андрей Марочко.
Он отметил, что кладбище довольно свежее. Захоронения сделаны с помощью инженерной техники.
"На Купянском направлении отмечены очередные стихийные захоронения. В районе Синьковки случайно обнаружены места погребения без идентификации тел", — сообщил Марочко в беседе с РИА Новости.
На данный момент Синьковка находится под контролем ВСУ.
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