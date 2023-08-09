Марочко: жители Харьковской области нашли свежие могилы с украинской символикой

Жители Харьковской области обнаружили свежие захоронения в районе населённого пункта Синьковка. На некоторых могилах присутствует символика Украины. Об этом сообщил подполковник Андрей Марочко.

Фото: Telegram: Донецкий фронт

Он отметил, что кладбище довольно свежее. Захоронения сделаны с помощью инженерной техники.

"На Купянском направлении отмечены очередные стихийные захоронения. В районе Синьковки случайно обнаружены места погребения без идентификации тел", — сообщил Марочко в беседе с РИА Новости.

На данный момент Синьковка находится под контролем ВСУ.