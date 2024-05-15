Взятие Работина армией России имеет символическое и практическое значение

ВС РФ обнулили успех украинского летнего контрнаступления, вернув под свой контроль село Работино в Запорожской области — самое кровавое место СВО. Открывается путь на Орехов и далее, на Запорожье.
Минобороны РФ в среду, 15 мая, официально объявило об освобождении села Работино.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" полностью освобождён населённый пункт Работино Запорожской области", — говорится в заявлении.
"Почти вся территория Работина под нашим контролем. Северная часть пока в серой зоне, и противника там нет", — комментируют российские военные источники.
Работино "висит на волоске", пишет украинский канал Myroshnykov.
"На запорожском направлении после длительного затишья начал двигаться ореховский участок — там ВС РФ захватили ряд позиций в районе Вербового и Работина", — подтверждает украинский Telegram-канал "Резидент".
Работино — самое кровавое место СВО, это был путь для ВСУ на Токмак и "далее везде".
Но российская армия остановила контрнаступление, село стало кладбищем танков и другой украинской бронетехники: 219 автомобилей, около 150 единиц танков, БМП, БТР и бронемашин, включая немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2, — а также для десятков тысяч военнослужащих ВСУ.
Уже с февраля ВС РФ пытались там атаковать, что стоило тоже потерь.
Символ украинского контрнаступления обнулён, что скажется на моральном духе ВСУ. Очевидно, что окончательный успех в Работине стал возможен после того, как Киев принял решение о переброске подкреплений в Харьковскую и Сумскую области, надеясь остановить там продвижение ВС РФ.
От Работина идёт важнейшее направление на Орехов и далее на Запорожье. От передовых позиций ВС РФ в районе села Каменское до южной окраины Запорожья — 27 километров по прямой.
Как отмечают украинские источники, у ВС РФ на этом участке сосредоточены огромные резервы и именно это направление ранее определялось ВСУ как направление главного удара противника, так как в случае успеха можно полностью снять угрозы Крыму.
Одновременно сейчас на этом направлении ВС РФ заняли центр Старомайорского. И если ВСУ оголяют херсонский фронт, то вполне возможно, что российские бойцы форсируют Днепр и нанесут удар на Орехов с заходом в тыл правобережной группировки ВСУ.
По мнению авторов украинского канала "Легитимный", после взятия Работина "русские, скорее всего, сейчас будут набирать обороты в наступлении на этом направлении".
"Это укладывается в стратегию "прощупывания почвы", когда ты бьёшь в разных местах в разное время, заставляя своего противника постоянно перебрасывать резервы из одного края в другой. Либо растягиваешь силы противника везде и уже для парирования следующего удара у противника нет сил, и его оборона рушится", — подчёркивают авторы.
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