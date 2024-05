Взятие Работина армией России имеет символическое и практическое значение

ВС РФ обнулили успех украинского летнего контрнаступления, вернув под свой контроль село Работино в Запорожской области — самое кровавое место СВО. Открывается путь на Орехов и далее, на Запорожье.

Фото: www.flickr.com by SFJZ13 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic