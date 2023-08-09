Российская армия должна контролировать всю территорию Украины. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Военные базы ВС РФ следует разместить в Прикарпатье, Закарпатье и Киевской области, считает он.
"Чёрное море должно стать нашим морем, берега не должно быть у Украины при таком отношении", — подчеркнул Сладков.
Ранее военкор сообщил, что в скором времени российская армия начнёт полномасштабное наступление сразу на нескольких направлениях СВО.
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