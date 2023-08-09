Военкор Сладков заявил, что ВС РФ должны контролировать всю территорию Украины

Российская армия должна контролировать всю территорию Украины. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Фото: bloknot.ru

Военные базы ВС РФ следует разместить в Прикарпатье, Закарпатье и Киевской области, считает он.

"Чёрное море должно стать нашим морем, берега не должно быть у Украины при таком отношении", — подчеркнул Сладков.

Ранее военкор сообщил, что в скором времени российская армия начнёт полномасштабное наступление сразу на нескольких направлениях СВО.