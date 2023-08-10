Бойцы армейского спецназа "Осман" рассказали, что на Запорожском направлении идут ожесточённые бои. По словам военнослужащего с позывным "Горец", ВСУ перебрасывают один за одним армейские корпусы.
Как рассказал "Горец", украинские националисты намерены "любой ценой" выйти на дорогу Токмак. ВС России сдерживают врага в этом направлении более двух месяцев.
"Девятый (украинский. — Прим. ред.) армейский корпус полностью разнесли, а сейчас они перебросили десятый армейский корпус. Ну, осталось от них где-то процентов тридцать", — рассказал боец РИА Новости.
По словам бойца спецназа с позывным "Ворон", сейчас главная задача для ВС РФ на этом направлении удержать населённый пункт Работино и не дать противнику выйти на дорогу.
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