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Бойцы спецназа "Осман" рассказали об ожесточённых боях в Запорожье: процентов 30 от ВСУ осталось

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Силовые структуры

Бойцы армейского спецназа "Осман" рассказали, что на Запорожском направлении идут ожесточённые бои. По словам военнослужащего с позывным "Горец", ВСУ перебрасывают один за одним армейские корпусы.

Бойцы спецназа "Осман" рассказали об ожесточённых боях в Запорожье: процентов 30 от ВСУ осталось
Фото: redstar.ru

Как рассказал "Горец", украинские националисты намерены "любой ценой" выйти на дорогу Токмак. ВС России сдерживают врага в этом направлении более двух месяцев.

"Девятый (украинский. — Прим. ред.) армейский корпус полностью разнесли, а сейчас они перебросили десятый армейский корпус. Ну, осталось от них где-то процентов тридцать", — рассказал боец РИА Новости.

По словам бойца спецназа с позывным "Ворон", сейчас главная задача для ВС РФ на этом направлении удержать населённый пункт Работино и не дать противнику выйти на дорогу.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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