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Балицкий назвал "нереальной историей" план ВСУ выйти к берегу Азовского моря — не дошли даже до первой линии

Силовые структуры

ВСУ при контрнаступлении даже не дошли до первой линии обороны ВС России, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, план украинских властей вывести боевиков к берегам Азовского моря и вовсе "нереальная история".

Балицкий назвал "нереальной историей" план ВСУ выйти к берегу Азовского моря — не дошли даже до первой линии
Фото: The Daily Beast

По словам врио губернатора Запорожья, противник сумел взять при "контрнаступе" несколько выносных "опорников".

"Это не линия обороны, это часть линии обороны, из которой состоит первая линия, они только несколько "опорников" взяли за всё это время, за два месяца. — пояснил Балицкий РИА Новости. — Вероятности сегодня противнику выйти к берегу Азовского моря, какой план они ставили, мы вообще не видим. Нереальная история".

По словам врио губернатора, до основной линии обороны ВС РФ ВСУ так и не дошли.

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Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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