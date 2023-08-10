Беспилотники разрушили нефтебазу на территории Ровненской области Украины. Информацию подтвердил руководитель областной военной администрации (ОВА) Виталий Коваль.
По его словам, массовая атака дронов на регион произошла в ночь на 10 августа.
"К сожалению, разрушена нефтебаза на Дубенщине", — отметил Коваль в Telegram-канале.
Ранее военспец Василий Дандыкин рассказал, что в начале августа в зону поражения российских ракет попали объекты ВСУ, расположенные в Ровненской и Хмельницкой областях. Как пояснил эксперт, речь идёт прежде всего об украинских авиационных базах. Вооружённые силы РФ поразили защищённые ангары для самолётов и другой техники, уточнил специалист.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Полковник войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему дроны ВСУ, летели на Москву 9 августа "зеркально".