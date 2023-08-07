Ночью 6 августа Вооружённые силы России ударили по авиабазам ВСУ в Хмельницкой и Ровенской областях. Военспец Василий Дандыкин рассказал, какие именно объекты были уничтожены российскими ракетами.
По его словам, в результате атаки поражены защищённые ангары для самолётов и техники. Он добавил, что речь идёт, скорее всего, об остатках советской авиации. Как пояснил эксперт, в Запорожской области ликвидирован склад с авиационными боеприпасами.
"Наверняка на этих объектах были и какие-то дроны самолётного типа", — сказал Дандыкин в беседе с "Известиями".
Он призвал и дальше наносить удары по украинским авиабазам для того, чтобы взять воздушное пространство под полный контроль. Военспец считает необходимым сконцентрироваться на уничтожении Су-24, принадлежащих ВСУ, поскольку эти самолёты могут нести ракеты Storm Shadow.
Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы РФ сорвали атаку украинских штурмовиков на Краснолиманском направлении.
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