Вооружённые силы РФ освобождают Харьковскую область, продвижение на Купянском направлении идёт успешно. Об этом заявил военспец, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.
По его словам, у Синьковки, Ольшан и Новосёловского наблюдается значительное улучшение положения наступающих российских войск. Он добавил, что армии РФ удалось занять выгодные позиции.
"Мероприятия, направленные на освобождение Харьковской области, привели к деоккупации ряда населённых пунктов", — уточнил офицер в беседе с РИА Новости.
Артиллерийские установки ВСУ отодвинуты от границ Луганской Народной Республики, добавил Марочко. Как пояснил военспец, в течение недели ВС РФ взяли под контроль порядка 20 украинских опорных пунктов.
Ранее бывший разведчик армии США Скотт Риттер предрёк переход Одессы и Харькова под контроль России в случае продолжения боевых действий.
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