Марочко: российские войска успешно продвигаются на Купянском направлении

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы РФ освобождают Харьковскую область, продвижение на Купянском направлении идёт успешно. Об этом заявил военспец, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

Фото: mil.ru

По его словам, у Синьковки, Ольшан и Новосёловского наблюдается значительное улучшение положения наступающих российских войск. Он добавил, что армии РФ удалось занять выгодные позиции.

"Мероприятия, направленные на освобождение Харьковской области, привели к деоккупации ряда населённых пунктов", — уточнил офицер в беседе с РИА Новости.

Артиллерийские установки ВСУ отодвинуты от границ Луганской Народной Республики, добавил Марочко. Как пояснил военспец, в течение недели ВС РФ взяли под контроль порядка 20 украинских опорных пунктов.

Ранее бывший разведчик армии США Скотт Риттер предрёк переход Одессы и Харькова под контроль России в случае продолжения боевых действий.