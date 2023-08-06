Экс-разведчик ВС США Риттер: скоро Украина потеряет контроль над Херсоном и Запорожьем

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Скоро все территории, которые принадлежат России по Конституции, будут освобождены российскими военными. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.

Фото: el.gr

По мнению эксперта, эти области (Херсонскую и Запорожскую) Россия не оставит никогда. И не сдастся, пока не освободит свои земли.

Если киевские власти продолжат военные действия, они потеряют контроль и над такими городами, как Одесса и Харьков, считает бывший американский разведчик.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва хочет контролировать все те регионы, которые на данный момент записаны в Конституции страны.