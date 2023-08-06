Скоро все территории, которые принадлежат России по Конституции, будут освобождены российскими военными. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
По мнению эксперта, эти области (Херсонскую и Запорожскую) Россия не оставит никогда. И не сдастся, пока не освободит свои земли.
Если киевские власти продолжат военные действия, они потеряют контроль и над такими городами, как Одесса и Харьков, считает бывший американский разведчик.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва хочет контролировать все те регионы, которые на данный момент записаны в Конституции страны.
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