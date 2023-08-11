Глава МИД Украины Кулеба назвал сильную оборону ВС РФ главной проблемой в наступлении ВСУ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что контрнаступление ВСУ идёт слишком медленно. Дело в том, что российские войска возвели мощную оборонительную линию, что мешает украинской армии продвигаться, указал он.

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"Самые большие проблемы — сильные оборонительные позиции, возведенные русскими за последний год. Нашим солдатам сложно продвигаться", — заявил Кулеба в беседе с газетой Mundo.

Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.