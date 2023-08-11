Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что контрнаступление ВСУ идёт слишком медленно. Дело в том, что российские войска возвели мощную оборонительную линию, что мешает украинской армии продвигаться, указал он.
"Самые большие проблемы — сильные оборонительные позиции, возведенные русскими за последний год. Нашим солдатам сложно продвигаться", — заявил Кулеба в беседе с газетой Mundo.
Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Наступление ВС РФ на Купянск продолжается. Освобождение города будет стремительным, так как на второй Бахмут у ВСУ нет резервов.