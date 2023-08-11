Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины: "Кинжалы" летят на Киев

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Воздушные силы Незалежной сообщили о пусках ракет "Кинжал" в направлении Киевской области, после чего в украинской столице прогремели взрывы.

Фото: By Pallanuotovivo - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73574621

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил призвал оставаться в укрытиях. Также зафиксированы удары в Хмельницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.