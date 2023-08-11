Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Воздушные силы Незалежной сообщили о пусках ракет "Кинжал" в направлении Киевской области, после чего в украинской столице прогремели взрывы.
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил призвал оставаться в укрытиях. Также зафиксированы удары в Хмельницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.
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Наступление ВС РФ на Купянск продолжается. Освобождение города будет стремительным, так как на второй Бахмут у ВСУ нет резервов.