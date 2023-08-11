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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины: "Кинжалы" летят на Киев

Силовые структуры

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Воздушные силы Незалежной сообщили о пусках ракет "Кинжал" в направлении Киевской области, после чего в украинской столице прогремели взрывы. 

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины: "Кинжалы" летят на Киев
Фото: By Pallanuotovivo - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73574621

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил призвал оставаться в укрытиях. Также зафиксированы удары в Хмельницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской областях. 

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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