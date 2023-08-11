Царёв: Украина будет вести ракетно-террористическую войну ещё несколько лет

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Фронт стабилизировался и встал, и Киев теперь будет вести ракетную и террористическую войну.

Фото: Телеграм-канал "Осторожно, новости"

Такое может продолжиться несколько лет — пока РФ не поставит точку в "украинском вопросе".

Об этом сообщил экс-депутат Рады Олег Царёв.

" Украина будет переводить эту войну в ракетную, будет использовать ракеты, будет просить самолёты, ракеты, которые бьют на дальние расстояния, будут использовать беспилотники и будут использовать террористов для того, чтобы война не прекращалась. Прекращение войны для Зеленского — катастрофа, и он будет делать всё для того, чтобы военные действия не прекращались", — в эфире телеканала "Царьград" сказал эксперт.

Удары будут до тех пор, пока Вашингтон будет пытаться Киев поставить в нужную "позицию". Тогда эта ракетная война будет продолжаться ещё несколько лет, пока РФ не найдёт в себе силы, чтобы поставить в этом жирную точку, подытожил Царёв.