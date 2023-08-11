Фронт стабилизировался и встал, и Киев теперь будет вести ракетную и террористическую войну.
Такое может продолжиться несколько лет — пока РФ не поставит точку в "украинском вопросе".
Об этом сообщил экс-депутат Рады Олег Царёв.
" Украина будет переводить эту войну в ракетную, будет использовать ракеты, будет просить самолёты, ракеты, которые бьют на дальние расстояния, будут использовать беспилотники и будут использовать террористов для того, чтобы война не прекращалась. Прекращение войны для Зеленского — катастрофа, и он будет делать всё для того, чтобы военные действия не прекращались", — в эфире телеканала "Царьград" сказал эксперт.
Удары будут до тех пор, пока Вашингтон будет пытаться Киев поставить в нужную "позицию". Тогда эта ракетная война будет продолжаться ещё несколько лет, пока РФ не найдёт в себе силы, чтобы поставить в этом жирную точку, подытожил Царёв.
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