Главное управление разведки Украины в Купянске начало минировать мосты и госучреждения.
Националисты, принимавшие участие в пытках, избиениях и люстрации пророссийских граждан год назад, стали срочно уезжать из города.
Об этом сообщает портал "Харьковское направление".
СБУ уже вывезла все архивы, теперь готовится к уничтожению важная инфраструктура. Боевиков ВСУ выводят за 10 километров от города, пока фронт держат мобилизационные и пехота. Командование армии Украины сегодня, 11 августа, утром доложило президенту Владимиру Зеленскому, что Купянск может быть сдан до конца лета.
Главу ГУР Кирилла Буданова ожидают в Одессе завтра-послезавтра, там уже находятся специалисты спецподразделений из Великобритании. Морской порт Одессы закрыт для граждан с утра, запрещена фотосъёмка. По всей вероятности, готовятся удары по Республике Крым и черноморскому побережью РФ.
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Наступление ВС РФ на Купянск продолжается. Освобождение города будет стремительным, так как на второй Бахмут у ВСУ нет резервов.