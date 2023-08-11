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Украина начала минировать мосты и государственные учреждения в Купянске

Силовые структуры

Главное управление разведки Украины в Купянске начало минировать мосты и госучреждения. 

Украина начала минировать мосты и государственные учреждения в Купянске
Фото: https://photobuildings.com/photo/91081/

Националисты, принимавшие участие в пытках, избиениях и люстрации пророссийских граждан год назад, стали срочно уезжать из города. 

Об этом сообщает портал "Харьковское направление".

СБУ уже вывезла все архивы, теперь готовится к уничтожению важная инфраструктура. Боевиков ВСУ выводят за 10 километров от города, пока фронт держат мобилизационные и пехота. Командование армии Украины сегодня, 11 августа, утром доложило президенту Владимиру Зеленскому, что Купянск может быть сдан до конца лета. 

Главу ГУР Кирилла Буданова ожидают в Одессе завтра-послезавтра, там уже находятся специалисты спецподразделений из Великобритании. Морской порт Одессы закрыт для граждан с утра, запрещена фотосъёмка. По всей вероятности, готовятся удары по Республике Крым и черноморскому побережью РФ.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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