Украина начала минировать мосты и государственные учреждения в Купянске

Главное управление разведки Украины в Купянске начало минировать мосты и госучреждения.

Фото: https://photobuildings.com/photo/91081/

Националисты, принимавшие участие в пытках, избиениях и люстрации пророссийских граждан год назад, стали срочно уезжать из города.

Об этом сообщает портал "Харьковское направление".

СБУ уже вывезла все архивы, теперь готовится к уничтожению важная инфраструктура. Боевиков ВСУ выводят за 10 километров от города, пока фронт держат мобилизационные и пехота. Командование армии Украины сегодня, 11 августа, утром доложило президенту Владимиру Зеленскому, что Купянск может быть сдан до конца лета.

Главу ГУР Кирилла Буданова ожидают в Одессе завтра-послезавтра, там уже находятся специалисты спецподразделений из Великобритании. Морской порт Одессы закрыт для граждан с утра, запрещена фотосъёмка. По всей вероятности, готовятся удары по Республике Крым и черноморскому побережью РФ.