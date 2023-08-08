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Армия РФ отбила все атаки ВСУ на Запорожском направлении

Силовые структуры

Киевский режим возобновил атаки под населённым пунктом Работино на Запорожском направлении.

Армия РФ отбила все атаки ВСУ на Запорожском направлении
Фото: скрин Ютуб

Укронацисты предпринимали попытки наступления небольшими группами при содействии БМП. Российская армия отбила все атаки противника.

Боевики ВСУ лишились двух бронированных автомобилей и десанта, сообщает военкор Лисицын.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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