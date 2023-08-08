Киевский режим возобновил атаки под населённым пунктом Работино на Запорожском направлении.

Укронацисты предпринимали попытки наступления небольшими группами при содействии БМП. Российская армия отбила все атаки противника.

Боевики ВСУ лишились двух бронированных автомобилей и десанта, сообщает военкор Лисицын.

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