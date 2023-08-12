Минобороны России заявило о попытке боевиков ВСУ ударить по Крымскому мосту ракетой С-200

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевский режим предпринял очередную попытку совершения очередного теракта на Крымском мосту, следует из сегодняшнего сообщения Минобороны РФ.

Фото: mil.ru

Инцидент произошёл около 13:00 (мск) в субботу, 12 августа. Российское оборонное ведомство уточнило, что укронацисты пытались применить переделанную в ударную версию зенитную управляемую ракету С-200.

Ракета боевиков ВСУ была своевременно обнаружена и перехвачена в небе системами ПВО российской армии. Разрушений и пострадавших нет.