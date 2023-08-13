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Бойцы ВС РФ контратаковали на Бахмутском направлении

Силовые структуры

Российская армия контратаковала под населёнными пунктами Берховка, Курдюмовка и Клещеевка на Бахмутском направлении, сообщает Телеграм-канал WarGonzo.

Бойцы ВС РФ контратаковали на Бахмутском направлении
Фото: newsrnd.com

Под массированные артобстрелы за минувшие сутки попали позиции киевского режима в Часов Яре, Белой Горе, Александро-Шультине, Верхнекаменском, Спорном, Роздоловке, Выемке и Весёлом (село к северо-востоку от города Соледар — прим. ред.).

Боевики ВСУ в свою очередь наносили удары по позициям российских военнослужащих в Андреевке, Озаряновке, Берховке, Курдюмовке, Ягодном, Клещеевке и Бахмуте.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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