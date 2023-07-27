Бойцы российской армии предприняли попытку контратаки со стороны Курдюмовки на Бахмутском направлении. Боевики ВСУ безуспешно вели штурмы в населённых пунктах Андреевка и Клещеевка.
Невзирая на серьёзную поддержку со стороны артиллеристов, не сложилось у киевского режима и в районе Железнянского и Берховки, сообщает Телеграм-канал WarGonzo.
Армия РФ обстреляла позиции противника в Ивановском, Предтечине, Богдановке, Спорном, Орехово-Васильевке, Верхнекаменском и Васюковке.
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Великобритания заблокировала выступление российского докладчика на заседании СБ по ситуации на Украине.