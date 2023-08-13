Владимир Зеленский высказался о задымлении на Крымском мосту.
Президент Украины заявил, что задымление на Крымском мосту является красноречивым свидетельством того, что Украина не оставит без ответа "никакого преступления России".
Актами возмездия украинский лидер назвал также уничтожение военнослужащих ВС РФ, российской техники, штабов и складов.
Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива предупредил, что от ВСУ в ближайшие два месяца нужно ждать сотен ударов по Крымскому мосту.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Не всем нравится понятие "мобилизация". Но формулировки не так важны, можно набрать в ВС РФ призывников, отслуживших или бывших силовиков, добавил эксперт.