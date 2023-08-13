Зеленский признал ответственность Киева за атаку на Крымский мост

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Владимир Зеленский высказался о задымлении на Крымском мосту.

Фото: www.most. life

Президент Украины заявил, что задымление на Крымском мосту является красноречивым свидетельством того, что Украина не оставит без ответа "никакого преступления России".

Актами возмездия украинский лидер назвал также уничтожение военнослужащих ВС РФ, российской техники, штабов и складов.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива предупредил, что от ВСУ в ближайшие два месяца нужно ждать сотен ударов по Крымскому мосту.