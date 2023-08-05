Кива: Киев в ближайшие два месяца подготовил сотни ударов по Крымскому мосту

Киевская власть под прямым руководством президента Украины Владимира Зеленского в ближайшие два месяца запланировала и подготовила сотни ударов беспилотными аппаратами по Крымскому мосту.

Фото: kievpravda.com

Об этом сообщил в своём Telegram-канале бывший народный депутат Верховной рады Украины Илья Кива.

Он отмечает, что киевский режим также готовит теракты и в самой Республике Крым. Уже официально объявлено о военной угрозе шести российским черноморским портам.

"Физическое уничтожение террориста Зеленского и его окружения позволит избежать запланированной трагедии", — подытожил экс-нардеп.