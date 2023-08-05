Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Зампред Совбеза РФ Медведев призвал к принятию окончательного решения по зерновой сделке после атаки на танкер
Дешевле ламинирования: преимущества прозрачной краски для волос
Композитор Илья Резник прокомментировал смерть жены Раймонда Паулса
Экс-разведчик ВС США Риттер предупредил Украину о потере Николаева, Одессы и Харькова
Украина официально объявила о военной угрозе для судоходства в портах РФ в Чёрном море
МО РФ: армия России освободила Новосёловское в ЛНР
Певица Наталья Фриске пожаловалась на поведение годовалой дочери
Актриса Наталия Аринбасарова восхитилась физической формой Дмитрия Нагиева
Телеведущая Лариса Гузеева собралась вести шоу "Давай поженимся!" вместе с собакой Жужей

Кива: Киев в ближайшие два месяца подготовил сотни ударов по Крымскому мосту

Силовые структуры

Киевская власть под прямым руководством президента Украины Владимира Зеленского в ближайшие два месяца запланировала и подготовила сотни ударов беспилотными аппаратами по Крымскому мосту.

Кива: Киев в ближайшие два месяца подготовил сотни ударов по Крымскому мосту
Фото: kievpravda.com

Об этом сообщил в своём Telegram-канале бывший народный депутат Верховной рады Украины Илья Кива.

Он отмечает, что киевский режим также готовит теракты и в самой Республике Крым. Уже официально объявлено о военной угрозе шести российским черноморским портам.

"Физическое уничтожение террориста Зеленского и его окружения позволит избежать запланированной трагедии", — подытожил экс-нардеп.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
В ответ на Измаил и Рени Украина ударила по Новороссийску. Последствия несравнимы, но угроза огромная

Украина ответила РФ на атаку её портов в дельте Дуная атакой порта Новороссийск в Краснодарском крае. Пора понять, что тихих гаваней в Чёрном море у РФ больше нет. 

Украина предупредила РФ: ударим по любому вашему порту в Чёрном море
Politico: польский премьер Моравецкий нанёс Зеленскому пощёчину ответом на вызов посла
Известный европейский политик нанёс пощёчину Зеленскому
Генерал армии России объяснил необходимость ликвидации руководства Украины
Тренер надругался над 13-летней девочкой на спортивных сборах
Мексика раскачивает США, играя на внутренних противоречиях Любовь Степушова Возрождение Херсонщины: область ждёт новых людей Дарья Асламова Разведчик назвал два условия запрета всей техники Apple в РФ Олег Володин
Что вытворяют подростки в Архангельской области
"Перестала зерна от плевел отличать": Назаров высказался об Аде Роговцевой
Появилось видео взрыва морского дрона ВСУ в Новороссийске
Появилось видео взрыва морского дрона ВСУ в Новороссийске
Последние материалы
Экс-разведчик ВС США Риттер предупредил Украину о потере Николаева, Одессы и Харькова
Украина официально объявила о военной угрозе для судоходства в портах РФ в Чёрном море
МО РФ: армия России освободила Новосёловское в ЛНР
Певица Наталья Фриске пожаловалась на поведение годовалой дочери
Актриса Наталия Аринбасарова восхитилась физической формой Дмитрия Нагиева
Телеведущая Лариса Гузеева собралась вести шоу "Давай поженимся!" вместе с собакой Жужей
Экс-разведчик ВС США Риттер: армия РФ освободит Одессу после ликвидации ВСУ
Певица Алла Пугачева осталась недовольна играми ее детей и дочери Орбакайте
На Украине раскрыт организованный военкоматом канал вывоза уклонистов за рубеж
Алексей Панин* заявил, что передал переписку с Киркоровым украинским журналистам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников