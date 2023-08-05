Киевская власть под прямым руководством президента Украины Владимира Зеленского в ближайшие два месяца запланировала и подготовила сотни ударов беспилотными аппаратами по Крымскому мосту.
Об этом сообщил в своём Telegram-канале бывший народный депутат Верховной рады Украины Илья Кива.
Он отмечает, что киевский режим также готовит теракты и в самой Республике Крым. Уже официально объявлено о военной угрозе шести российским черноморским портам.
"Физическое уничтожение террориста Зеленского и его окружения позволит избежать запланированной трагедии", — подытожил экс-нардеп.
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