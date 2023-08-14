Ночью армия РФ нанесла удары дронами и ракетами по портовой инфраструктуре Одессы

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Ночью 14 августа российская армия нанесла удары беспилотниками-камикадзе и ракетами по портовой инфраструктуре Одессы.

Фото: https://t.me/starukhofficial

После удара по аэродрому Школьный, ударные дроны и ракеты разбили "Калибр" объекты ВСУ в районе Чабанок и Котовского. Местные жители сообщили о трёх мощных взрывах.

Киев традиционно заявил, что системы ПВО "сбили всё", ударив по Одессе своими же ракетами С-300.

На месте одного из прилётов в городе поднимались клубы дыма. Очевидцы также рассказали, что обломки сбитой над Одессой ракеты упали на супермаркет, который полностью сгорел. Позже это подтвердили и местные власти.

Воздушная тревога распространилась на соседние регионы — Николаевскую область и оккупированную часть Херсонщины. Также сирены этой ночью звучали в Винницкой, Сумской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской областей.