Российская система ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на Бердянск

Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Бердянск ракетами, однако средства противовоздушной обороны (ПВО) России отразили нападение.

Фото: mil.ru

Как сообщили представители оперативных служб Запорожской области, Киев предпринял попытку террористической атаки в 09:30. Отмечается, что все ракеты удалось сбить благодаря успешной работе системы ПВО.

В результате ЧП никто не пострадал, разрушений на территории Бердянска не зафиксировано.

4 августа Бердянск пытались атаковать пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По словам главы движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, все дроны ВСУ были поражены средствами ПВО Вооружённых сил РФ.