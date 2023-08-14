Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Бердянск ракетами, однако средства противовоздушной обороны (ПВО) России отразили нападение.
Как сообщили представители оперативных служб Запорожской области, Киев предпринял попытку террористической атаки в 09:30. Отмечается, что все ракеты удалось сбить благодаря успешной работе системы ПВО.
В результате ЧП никто не пострадал, разрушений на территории Бердянска не зафиксировано.
4 августа Бердянск пытались атаковать пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По словам главы движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, все дроны ВСУ были поражены средствами ПВО Вооружённых сил РФ.
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Не всем нравится понятие "мобилизация". Но формулировки не так важны, можно набрать в ВС РФ призывников, отслуживших или бывших силовиков, добавил эксперт.