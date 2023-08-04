Руководитель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов раскрыл подробности ночной атаки украинских беспилотников на Бердянск.
По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытались ударить по городу ночью 4 августа примерно в 01:20. Он добавил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) России успешно отразили атаку.
"Всего в атаке на город принимало участие пять беспилотников. Все воздушные цели поражены", — отметил Рогов в Telegram-канале.
Как пояснил глава движения, жертв и пострадавший удалось избежать, разрушений на территории Бердянска не выявлено.
Ранее врио руководителя Запорожской области Евгений Балицкий подтвердил данные о том, что система ПВО РФ сбила дроны ВСУ над Азовским морем и Бердянском. Киев готовил удар по гражданской инфраструктуре, уточнил политик.
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