ТАСС: российские войска при ударе по ВСУ применили метод огневого прочёсывания

Российские войска при ударе по живой силе украинской армии на Краснолиманском направлении обратились к методу огневого прочёсывания.

Фото: mil.ru

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в Министерстве обороны России, ВС РФ открыли огонь по противнику из РСЗО "Град". Отмечается, что во время атаки использовались осколочно-фугасные снаряды, которые поразили позиции ВСУ с расстояния свыше 10 километров.

"Применение метода огневого прочёсывания позволяет наносить значительный урон противнику или уничтожать его силы на большом участке местности", — пояснили в оборонном ведомстве.

Источник агентства также подчеркнул: российские военные проверили поражённые цели с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее бойцы группировки "Центр" сорвали шесть украинских атак и ликвидировали 60 боевиков на Краснолиманском направлении.