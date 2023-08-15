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ТАСС: российские войска при ударе по ВСУ применили метод огневого прочёсывания

Силовые структуры

Российские войска при ударе по живой силе украинской армии на Краснолиманском направлении обратились к методу огневого прочёсывания.

ТАСС: российские войска при ударе по ВСУ применили метод огневого прочёсывания
Фото: mil.ru

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в Министерстве обороны России, ВС РФ открыли огонь по противнику из РСЗО "Град". Отмечается, что во время атаки использовались осколочно-фугасные снаряды, которые поразили позиции ВСУ с расстояния свыше 10 километров.

"Применение метода огневого прочёсывания позволяет наносить значительный урон противнику или уничтожать его силы на большом участке местности", — пояснили в оборонном ведомстве.

Источник агентства также подчеркнул: российские военные проверили поражённые цели с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее бойцы группировки "Центр" сорвали шесть украинских атак и ликвидировали 60 боевиков на Краснолиманском направлении.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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