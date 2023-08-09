Бойцы группировки "Центра" ВС РФ сумели сорвать сразу шесть попыток украинских националистов атаковать на Сватовском и Краснолиманском направлениях, сообщил начальник пресс-центра группировки, подполковник Александр Савчук.
По его словам, в ходе попыток атаковать российские рубежи, противник понёс существенные потери.
"Подразделениями группировки войск "Центр" при поддержке огня артиллерии и ударов авиации сорваны и отражены шесть попыток атак штурмовыми группами 21-й и 42-й механизированных бригад и 68-й егерской бригады ВСУ", — сообщил Савчук РИА Новости.
Он уточнил, что украинская армия потеряла 60 боевиков. Кроме того, российские военные уничтожили БПМ, бронированную машину и два пикапа ВСУ. Опорный пункт националистов поразили огнём с "Солнцепёка".
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