Бойцы группировки "Центр" сорвали шесть атак ВСУ и уничтожили 60 боевиков

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бойцы группировки "Центра" ВС РФ сумели сорвать сразу шесть попыток украинских националистов атаковать на Сватовском и Краснолиманском направлениях, сообщил начальник пресс-центра группировки, подполковник Александр Савчук.

Фото: redstar.ru

По его словам, в ходе попыток атаковать российские рубежи, противник понёс существенные потери.

"Подразделениями группировки войск "Центр" при поддержке огня артиллерии и ударов авиации сорваны и отражены шесть попыток атак штурмовыми группами 21-й и 42-й механизированных бригад и 68-й егерской бригады ВСУ", — сообщил Савчук РИА Новости.

Он уточнил, что украинская армия потеряла 60 боевиков. Кроме того, российские военные уничтожили БПМ, бронированную машину и два пикапа ВСУ. Опорный пункт националистов поразили огнём с "Солнцепёка".