Танк Вооружённых сил РФ, выполнявший боевую задачу в районе Авдеевки, выдержал прямое попадание из гранатомёта NLAW и подрыв на мине, следует из заявления офицера группировки "Юг".
По словам представителя Минобороны России, несмотря на повреждения, танк продолжал наносить прицельные удары по противнику, не сдвигаясь со своей позиции. Он отметил в беседе с РИА Новости, что танкисты эвакуировались лишь после того, как полностью выполнили поставленную перед ними задачу.
Как пояснил офицер, танк сопровождал механизированную штурмовую группу РФ у Авдеевки.
Командование экипажем танка осуществлял военнослужащий с позывным "Белорус". Он разрешил своим подчинённым эвакуироваться, когда убедился, что российские солдаты, которых прикрывал танк, смогли покинуть зону огневого поражения ВСУ.
Офицер группировки "Юг" добавил, что в конце боя артиллеристы РФ ударили по украинской позиции, с которой военные ВСУ открывали огонь по танку.
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