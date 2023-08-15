РИА Новости: танк ВС РФ выдержал прямое попадание гранатомёта NLAW

Танк Вооружённых сил РФ, выполнявший боевую задачу в районе Авдеевки, выдержал прямое попадание из гранатомёта NLAW и подрыв на мине, следует из заявления офицера группировки "Юг".

Фото: mil.ru

По словам представителя Минобороны России, несмотря на повреждения, танк продолжал наносить прицельные удары по противнику, не сдвигаясь со своей позиции. Он отметил в беседе с РИА Новости, что танкисты эвакуировались лишь после того, как полностью выполнили поставленную перед ними задачу.

Как пояснил офицер, танк сопровождал механизированную штурмовую группу РФ у Авдеевки.

Командование экипажем танка осуществлял военнослужащий с позывным "Белорус". Он разрешил своим подчинённым эвакуироваться, когда убедился, что российские солдаты, которых прикрывал танк, смогли покинуть зону огневого поражения ВСУ.

Офицер группировки "Юг" добавил, что в конце боя артиллеристы РФ ударили по украинской позиции, с которой военные ВСУ открывали огонь по танку.