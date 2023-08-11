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Александр Приходько

Пригожин вернул России веру в победу – политолог Марков об освобождении Бахмута

2:53
Силовые структуры » Военные новости

Политолог Сергей Марков назвал одним из результатов боев за освобождение Бахмута провал украинского наступления. Именно бойцам ЧВК "Вагнер" удалось выиграть время для выстраивания российской армией системы обороны и подготовки мобилизованных, "которые сейчас прекрасно воюют" в зоне специальной военной операции.

Пригожин вернул России веру в победу – политолог Марков об освобождении Бахмута
Фото: Дарья Асламова, Pravda.Ru

В ходе "Бахмутской мясорубки", продолжавшейся 224 дня, подразделения ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина не только продемонстрировали реальную силу российского оружия, но и добились исторической победы. "Вагнеровцы" фактически "перемололи" основные наступательные силы ВСУ и деморализовали противника. Бои за Бахмут дали российским войскам время на подготовку к отражению контрнаступления украинской армии, и это подтверждают целый ряд представителей экспертного сообщества.

Так, комментируя результаты боевых действий в Бахмуте, политолог Сергей Марков напомнил, что российской армии нужно было несколько месяцев для того, чтобы подготовить и вооружить мобилизованных, а также построить многоэшелонированную систему обороны. Именно это время, уверен специалист, и выиграл "Вагнер" в Бахмуте.

"За это время была построена система обороны, в войска у нас поступили хорошо подготовленные, вооруженные мобилизованные, которые сейчас прекрасно воюют. Поэтому вот этот провал наступления [Украины] является одним из результатов провала украинской армии в Бахмуте, прежде всего не с точки зрения высоких потерь, а с точки зрения потери времени", — заявил Марков в беседе с корреспондентом нашего издания.

Политолог также отметил, что взятие Бахмута было первой серьезной победой после серьезных поражений России, когда армия РФ была вынуждена оставить Херсон, часть Харьковской области. С этой точки зрения глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин смог мобилизовать российское общество и вернуть веру в победу.

"Своими заявлениями он еще и заманивал Зеленского. Можно сказать, что Пригожин обманул Зеленского, поскольку американцы и британцы все время говорили Зеленскому: да брось ты этот Бахмут, другими делами надо заниматься, нужно быстрее начинать наступление. А Пригожин оскорблял Зеленского всячески и тем самым удерживал в сражении за Бахмут", — объяснил Сергей Марков.

Напомним, после победы в Бахмуте состоялся "Марш справедливости", проведением которого "вагнеровцы" под руководством Пригожина смогли обратить внимание высшего руководства страны на имеющиеся проблемы в современной российской армии. Именно после этих событий начались необходимые реформы, а войска в зоне СВО начали получать снаряды.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы бахмут сергей марков
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