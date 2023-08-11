Пригожин вернул России веру в победу – политолог Марков об освобождении Бахмута

Политолог Сергей Марков назвал одним из результатов боев за освобождение Бахмута провал украинского наступления. Именно бойцам ЧВК "Вагнер" удалось выиграть время для выстраивания российской армией системы обороны и подготовки мобилизованных, "которые сейчас прекрасно воюют" в зоне специальной военной операции.
В ходе "Бахмутской мясорубки", продолжавшейся 224 дня, подразделения ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина не только продемонстрировали реальную силу российского оружия, но и добились исторической победы. "Вагнеровцы" фактически "перемололи" основные наступательные силы ВСУ и деморализовали противника. Бои за Бахмут дали российским войскам время на подготовку к отражению контрнаступления украинской армии, и это подтверждают целый ряд представителей экспертного сообщества.
Так, комментируя результаты боевых действий в Бахмуте, политолог Сергей Марков напомнил, что российской армии нужно было несколько месяцев для того, чтобы подготовить и вооружить мобилизованных, а также построить многоэшелонированную систему обороны. Именно это время, уверен специалист, и выиграл "Вагнер" в Бахмуте.
"За это время была построена система обороны, в войска у нас поступили хорошо подготовленные, вооруженные мобилизованные, которые сейчас прекрасно воюют. Поэтому вот этот провал наступления [Украины] является одним из результатов провала украинской армии в Бахмуте, прежде всего не с точки зрения высоких потерь, а с точки зрения потери времени", — заявил Марков в беседе с корреспондентом нашего издания.
Политолог также отметил, что взятие Бахмута было первой серьезной победой после серьезных поражений России, когда армия РФ была вынуждена оставить Херсон, часть Харьковской области. С этой точки зрения глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин смог мобилизовать российское общество и вернуть веру в победу.
"Своими заявлениями он еще и заманивал Зеленского. Можно сказать, что Пригожин обманул Зеленского, поскольку американцы и британцы все время говорили Зеленскому: да брось ты этот Бахмут, другими делами надо заниматься, нужно быстрее начинать наступление. А Пригожин оскорблял Зеленского всячески и тем самым удерживал в сражении за Бахмут", — объяснил Сергей Марков.
Напомним, после победы в Бахмуте состоялся "Марш справедливости", проведением которого "вагнеровцы" под руководством Пригожина смогли обратить внимание высшего руководства страны на имеющиеся проблемы в современной российской армии. Именно после этих событий начались необходимые реформы, а войска в зоне СВО начали получать снаряды.
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