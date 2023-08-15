Политолог Сергей Марков прокомментировал оставление российской армией села Урожайное.
Марков отметил, что ВСУ взяли Урожайное, но борьба за этот населённый пункт на юге ДНР велась несколько недель.
Политолог предположил, что далее армия Украины попытается взять село Старомлыновка, которое является транспортным узлом и представляет оперативное значение.
Марков считает, что захват Старомлыновки грозит открыть украинской армии дорогу к Мариуполю. Такое продвижение, по словам политического эксперта, позволит ВСУ приблизиться к Азовскому морю, откуда легче наносить удары по Крыму.
"Это мечта Зеленского", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что бойцы батальона "Восток" уступили Урожайное украинской армии.
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