Бойцы батальона "Восток" уступили Урожайное украинской армии

В районе населённого пункта Урожайное возникла краткосрочная передышка, поскольку обе стороны противостояния восполняют потерянные накануне ресурсы. Об этом сообщили бойцы батальона "Восток".

Фото: mil.ru

Они отметили, что украинские войска несут колоссальные потери в регионе, поэтому сражение превратилось в "мясорубку". Количество уничтоженной и повреждённой техники исчислялось не единицами.

"Мы испытали чувства, которые сложно описать. Нам не хватало пехоты и техники, но средств поражения было достаточно, чтобы перемалывать значительную часть того, что противник бросал на взятие посёлка. Урожайное напоминало мясорубку, в которую входили живые люди, а выходил фарш", — рассказали бойцы в своём Telegram-канале.

Батальон "Восток" уступил Урожайное украинской армии, нанеся непоправимый урон противнику.

"Часть нашего сознания отказывается понимать мотивы украинского командования. Так гнать на убой своих могут только те, кто ненавидит их сильнее нашего", — заключили бойцы.