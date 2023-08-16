Украинская армия разместила установку Paladin на замаскированной позиции в Запорожской области. Однако российские войска применили беспилотный боеприпас "Ланцет" и уничтожили орудие противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Американская самоходная артиллерийская установка Paladin отличается своими корпусом и башней, которые выполнены из катаной алюминиевой брони. Она защищает САУ от стрелкового и артиллерийского огня.
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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поделился важными новостями на международном форуме "Армия — 2023", который прошел во вторник, 15 августа. Он рассказал о возможном начале производства на бывшем заводе "Фольксваген" в Калуге уже в этом году, а также поделился надеждами на восстановление работы завода "Мерседес".