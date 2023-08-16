Минобороны: ВС РФ уничтожили установку Paladin в Запорожской области

Украинская армия разместила установку Paladin на замаскированной позиции в Запорожской области. Однако российские войска применили беспилотный боеприпас "Ланцет" и уничтожили орудие противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Фото: fieldgradeleader.themilitaryleader.com

Американская самоходная артиллерийская установка Paladin отличается своими корпусом и башней, которые выполнены из катаной алюминиевой брони. Она защищает САУ от стрелкового и артиллерийского огня.