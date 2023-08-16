Командование украинской армии отправляет на передовую свои стратегические резервы. Сейчас в бой вступает группировка "Марун", которая укомплектована современной техникой НАТО. Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв.
"Но они ещё не участвовали в боевых действиях, а наши мужики их ждут в окопах. Нет сомнений, что их резервы будут разгромлены в любом варианте", — указал он в своём Telegram-канале.
России выгодно, чтобы Украина ввела последние резервы в сражение, поскольку так можно будет завершить контрнаступление противника навсегда, убеждён Гурулёв. Также генерал сомневается в том, что ВСУ начнут новые манёвры весной следующего года.
"Мы же не будем сидеть курить бамбук. Нам предельно понятно, что только наше наступление даст нам Победу. Это надо реализовать, до весны мы способны выполнить серьёзные задачи, подробности опустим", — заключил Гурулёв.
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