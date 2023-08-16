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Генерал Гурулёв: Украина бросает в бой стратегический резерв — группировку "Марун"

1:02
Силовые структуры

Командование украинской армии отправляет на передовую свои стратегические резервы. Сейчас в бой вступает группировка "Марун", которая укомплектована современной техникой НАТО. Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв.

Генерал Гурулёв: Украина бросает в бой стратегический резерв — группировку "Марун"
Фото: newsweek.com

"Но они ещё не участвовали в боевых действиях, а наши мужики их ждут в окопах. Нет сомнений, что их резервы будут разгромлены в любом варианте", — указал он в своём Telegram-канале.

России выгодно, чтобы Украина ввела последние резервы в сражение, поскольку так можно будет завершить контрнаступление противника навсегда, убеждён Гурулёв. Также генерал сомневается в том, что ВСУ начнут новые манёвры весной следующего года.

"Мы же не будем сидеть курить бамбук. Нам предельно понятно, что только наше наступление даст нам Победу. Это надо реализовать, до весны мы способны выполнить серьёзные задачи, подробности опустим", — заключил Гурулёв.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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