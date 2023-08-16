Кадры боя: американский Humvee взлетает на воздух после встречи с миной

Продолжается демилитаризация националистов в зоне специальной военной операции на Украине.

Фото: "USMC 4th Battalion M1152 Up-Armored Humvee" by mark6mauno is licensed under CC BY 2.0.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Военкоры предоставляют видео, где на кадрах американский броневик Humvee взлетает на воздух после встречи с российской противотанковой миной ТМ-62.

"Видео подрыва американской бронемашины, которая во время съёмки наезжает на противотанковую мину", — в частности, комментирует ролик портал.

Ранее сообщалось, как беспилотник-камикадзе влетел в группу боевиков ВСУ на БМП.