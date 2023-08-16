Продолжается демилитаризация националистов в зоне специальной военной операции на Украине.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Военкоры предоставляют видео, где на кадрах американский броневик Humvee взлетает на воздух после встречи с российской противотанковой миной ТМ-62.
"Видео подрыва американской бронемашины, которая во время съёмки наезжает на противотанковую мину", — в частности, комментирует ролик портал.
Ранее сообщалось, как беспилотник-камикадзе влетел в группу боевиков ВСУ на БМП.
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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поделился важными новостями на международном форуме "Армия — 2023", который прошел во вторник, 15 августа. Он рассказал о возможном начале производства на бывшем заводе "Фольксваген" в Калуге уже в этом году, а также поделился надеждами на восстановление работы завода "Мерседес".