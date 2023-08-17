Ищенко: потери Украины в контрнаступе превзошли потери СССР под Курском

Контрнаступление ВСУ давно провалено, а чтобы это осознать не надо быть офицером.

Фото: Личный аккаунт Ростислава Ищенко в Telegram

Об этом сообщил политолог и историк Ростислав Ищенко.

"При таком развитии наступления и при таких потерях наступление давным-давно останавливали. А продолжать укладывать штабелями людей за три деревни — это абсолютный абсурд. Даже если верить Зеленскому, то украинская армия с начала наступления за две недели потеряла 26 тыс. человек", — цитирует аналитика "Военное дело".

По его словам, столько же солдат за это же время на Курской дуге потерял фронт генерала Рокоссовского. Но там были другие масштабы сражений и фактически постоянно велись встречные бои.

Сегодня все ВСУ по численности меньше, чем тот фронт, и значит, что в процентном отношении потери Киева просто колоссальны. А ведь потери на Курской дуге считаются едва ли не самыми большими в ВОВ и сопоставлялись с потерями в Сталинградской битве.

"Сегодня потери Украины уже даже не сопоставимы, а превзошли потери Курской битвы. Однако они говорят, что это только начало и "мы ещё начнём наступать", — подчеркнул эксперт.

Он уверен, что это уже имитация, поскольку и это наступление закончится катастрофой для Украины.