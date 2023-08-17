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Офицер ВС РФ рассказал о неудачных попытках ВСУ пойти в контратаку у Новосёловского в ЛНР

1:07
Силовые структуры

Украинские военные провели сразу несколько попыток контратаки, пытаясь вернуть под свой контроль населённый пункт Новосёловское в ЛНР. Об этом рассказал командир роты 1-ой гвардейской танковой армии с позывным "Третий" в разговоре с РИА Новости.

Офицер ВС РФ рассказал о неудачных попытках ВСУ пойти в контратаку у Новосёловского в ЛНР
Фото: "Artillery Fire" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

Командир признался, что российским военным приходится постоянно быть настороже, потому что противник не успокаивается и пытается вернуть утраченные позиции.

"Сейчас Новосёловское заняли, вроде немножко успокоилось, но опять же, внимательно смотрим, наблюдаем, так как может и ДРГ (диверсионно-разведывательная группа — Прим. ред.) заявится и все, что угодно. Каждый день стрельба идет, кто-то лезет, кто-то что-то пытается отбить, но все неудачно", — рассказал военный.

Офицер добавил, что со стороны ВСУ было несколько попыток контратаки, и бывают такие дни, когда российские бойцы не могут поднять голову, потому что в их сторону всё время "что-то летит".

Командир роты назвал текущую оперативную обстановку сложной.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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