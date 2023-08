Your browser does not support the audio element.

Украинские военные провели сразу несколько попыток контратаки, пытаясь вернуть под свой контроль населённый пункт Новосёловское в ЛНР. Об этом рассказал командир роты 1-ой гвардейской танковой армии с позывным "Третий" в разговоре с РИА Новости.

Фото: "Artillery Fire" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.