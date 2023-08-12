Военкор Лисицын сообщает о результатах серьёзных боёв на Марьинском направлении. Бойцы ВС РФ успешно взяли под контроль один из мощных укрепрайонов укронацистов, располагавшийся в районе шахты "Трудовские". Там продолжаются в настоящее время позиционные боевые действия, отметил эксперт.
Российская армия постепенно продвигается и на Купянском направлении. Нашим военнослужащим удалось оттеснить боевиков ВСУ от населённого пункта Ивановка, и сейчас расширяется зона контроля ВС РФ под Синьковкой и Новосёловским.
Небольшие продвижения есть также у Берестового и Петропавловки, резюмировал военкор.
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