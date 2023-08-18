Ганчев: ВСУ в Харьковской области паникуют, в бой брошен резерв Зеленского

В рядах украинских военных на Харьковском направлении царят панические настроения, рассказал врио губернатора Харьковской области РФ Виталий Ганчев.

Фото: "U.S., Ukranian Forces Train in Ukraine During Rapid Trident 2011" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Запад поставил перед Киевом задачу провести контрнаступление на этом участке линии боевого соприкосновения, но в реальность её выполнения не верят даже солдаты ВСУ, пояснил он.

"Жители Харьковской области нам сообщают о том, что (украинские. — Прим. ред.) военнослужащие там общаются, выпивают с ними, у них паническое настроение — они сами в это не верят", — рассказал Ганчев в интервью телеканалу "Звезда".

Именно этим объясняется тот факт, что на передовую отправлен личный резерв президента Украины Владимира Зеленского — 82-я десантно-штурмовая бригада, которая должна показать хоть какой-либо результат.

Ранее луганский военный эксперт рассказал, что из-за нехватки медперсонала растут безвозвратные потери ВСУ.