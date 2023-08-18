В рядах украинских военных на Харьковском направлении царят панические настроения, рассказал врио губернатора Харьковской области РФ Виталий Ганчев.
Запад поставил перед Киевом задачу провести контрнаступление на этом участке линии боевого соприкосновения, но в реальность её выполнения не верят даже солдаты ВСУ, пояснил он.
"Жители Харьковской области нам сообщают о том, что (украинские. — Прим. ред.) военнослужащие там общаются, выпивают с ними, у них паническое настроение — они сами в это не верят", — рассказал Ганчев в интервью телеканалу "Звезда".
Именно этим объясняется тот факт, что на передовую отправлен личный резерв президента Украины Владимира Зеленского — 82-я десантно-штурмовая бригада, которая должна показать хоть какой-либо результат.
Ранее луганский военный эксперт рассказал, что из-за нехватки медперсонала растут безвозвратные потери ВСУ.
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Заявление НАТО о том, что Украина отдаст РФ территории в обмен на членство в альянсе, вызвало мировой скандал. Эксперты же считают: у Киева нужно отобрать всё.